Москва, 30 октября 2020, 11:52 — REGNUM В сложившейся ситуации гражданам РФ лучше перейти на сберегательную модель поведения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов оценил стремление жителей РФ активно запасаться товарами первой необходимости из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса.
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