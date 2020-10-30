Москва, , 11:52 — REGNUM В сложившейся ситуации гражданам РФ лучше перейти на сберегательную модель поведения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Сейчас гражданам РФ следует рациональнее отнестись к расходованию своих денежных средств, — сказал Сафонов. — Экономика находится в неустойчивом положении, кризис не закончился. И лучше всего перейти на сберегательную модель. Хоть копеечку, но отложить. Быть экономнее во всем. И если есть возможность не покупать вещь, то лучше ее не покупать. Это позволит и деньги скопить, и почувствовать себя уверенней в будущем, и не кредитоваться лишний раз».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов оценил стремление жителей РФ активно запасаться товарами первой необходимости из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса.

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