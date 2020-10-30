Москва, , 11:54 — REGNUM Из-за низких продаж немецкий автопроизводитель Volkswagen прекратил продажи на российском рынке лифтбека Arteon. Об этом сообщается на сайте «Авто Ревю».

Старт продаж Volkswagen Arteon был объявлен в начале июня нынешнего года. Однако через неполные пять месяцев компания убрала модель с официального сайта российского отделения марки и из всех прайс-листов.

За всё время продаж модели в России было реализовано всего 100 экземпляров Arteon.

Стоит отметить, что немецкий автопроизводитель планировал вывести Arteon на российский авторынок еще в 2017 году. Однако до России авто добралось только в 2019 года. Модель предлагалась покупателям с одним мотором и в двух комплектациях. Дополнительных опций для модели предусмотрено не было.

Вполне возможно, что в России пытались продать устаревшие модели, «застрявшие» на складах европейских дилеров, которые заменили обновленные Volkswagen Arteon.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре нынешнего года в РФ были куплены 10 674 машины Volkswagen, что на 12% больше, чем годом ранее.

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