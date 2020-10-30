Москва, , 11:42 — REGNUM В настоящее время у граждан РФ нет никаких причин активно запасаться продуктами питания и непродовольственными товарами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал новость о том, что граждане РФ начали готовиться к очередным ограничениям из-за коронавируса и стали закупать впрок товары первой необходимости и других категорий.

«Это исключительно истерия, которая, наоборот, подталкивает к повышению цен, — пояснил Сафонов. — Люди начинают тратить больше денег, чем могли бы, хотя нет никакого смысла запасаться. Это иррациональное поведение, вызванное паникой из-за того, что растет заболеваемость COVID-19. Как следствие, это вымывает доходы граждан. А потратив деньги, они не могут финансировать какие-то другие обязательства и обедняют себя. И плюс ко всему этому такой ажиотаж может привести к конъюнктурному росту цен. А производитель и продавец непременно воспользуются такой возможностью».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова призвала граждан РФ придерживаться своей обычной потребительской модели и воздержаться от чрезмерных закупок впрок.

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