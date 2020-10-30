Москва, 30 октября 2020, 11:42 — REGNUM В настоящее время у граждан РФ нет никаких причин активно запасаться продуктами питания и непродовольственными товарами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал новость о том, что граждане РФ начали готовиться к очередным ограничениям из-за коронавируса и стали закупать впрок товары первой необходимости и других категорий.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова призвала граждан РФ придерживаться своей обычной потребительской модели и воздержаться от чрезмерных закупок впрок.
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