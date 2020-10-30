Кострома, , 11:34 — REGNUM Как сообщает оперативный штаб по Костромской области, за последние сутки SARS-CoV-2 выявили у 115 человек, 51 пациент выздоровел. В регионе скончались мужчина 40 лет и женщина 45 лет.

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Таким образом, число летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19 в регионе возросло до 144. С начала эпидемиологического периода в области обнаружили 7219 заражённых, 5057 из них выздоровели. В больницах сейчас находится 294 человека, ещё 1724 гражданина лечатся на дому. В регионе действует запрет на массовые мероприятия и самоизоляция для пенсионеров.

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