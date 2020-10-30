Грозный, , 11:27 — REGNUM В Чечне планируют развивать новые направления в туристической сфере. Гостей региона намерены привлечь маршрутами в сфере агротуризма и экологического туризма, сообщил министр туризма Муслим Байтазиев.

По его словам, так называемые агроусадьбы, созданные на базе ряда перспективных сельхозпредприятий, смогут послужить базой для создания такого вида туризма.

«В следующем году мы будем делать акцент на экотуризме, на агротуризме, на медицинском оздоровительном туризме», — цитирует ТАСС главу минтуризма Чечни.

Напомним, в Чечне 2020 год был объявлен Годом туризма. Власти региона рассчитывали значительно увеличить туристический поток в республику. Однако в эти планы вмешалась пандемия коронавируса.

Между тем, несмотря на то, что курорты Чечни открылись для гостей только в июле 2020 года из-за режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, уже в сентябре глава компании «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев, которая курирует развитие горнолыжных курортов на Кавказе, в том числе и «Ведучи» в Чечне, заявил, что число туристов, посетивших их в августе выросло на 60% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

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