Севастополь, , 11:19 — REGNUM Отопительный сезон в Севастополе начинается с 30 октября, решение было принято ранее на заседании правительства региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства города.

«Предлагаем 30 числа начать отопительный сезон в городе, поскольку погодные условия будут ухудшаться. Готовность полная — все котельные проверены», — заявил и. о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Поэтапный график запуска котельных будет опубликован на сайте Севтеплоэнерго. Отметим, что отопление на социальные объекты уже подаётся, по заявкам.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Республике Крым отопительный сезон также объявлен — он начался с 27 октября.