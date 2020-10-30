Нур-Султан, , 11:12 — REGNUM По итогам сентября 2020 года продажи новых машин в Казахстане составили 9,5 тыс. экземпляров, что на 63% больше результата продаж годичной давности. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По данным аналитиков агентства, рост продаж автомобилей на казахстанском рынке фиксируется уже пятый месяц подряд. Темпы роста реализации авто ежемесячно превышают 20%.

Первое место по числу проданных автомобилей в прошлом месяце в Казахстане заняли машины корейской марки Hyundai — 2000 единиц. Это на 48% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

На втором месте марочного рейтинга находится российская Lada. Машин этой компании казахстанские дилеры продали в количестве 1950 экземпляров. Это в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Тройку лидеров замыкает узбекский Ravon с результатом 1340 проданных автомобилей. Здесь продажи выросли в 2,6 раза.

На четвёртом и пятом местах соответственно находятся марки Toyota (1120 ед.; — 13%) и Chevrolet (600 ед.; рост в 8,5 раза).

Напомним, в августе нынешнего года наиболее продаваемым в Казахстане брендом автомобиля казахстанской сборки стала марка Lada. Таких машин в стране было продано в указанный месяц 11 289 экземпляров.

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