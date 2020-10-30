Казань, , 11:03 — REGNUM Российский завод удобрений «Аммоний», базирующийся в Татарии, избежал банкротства. Дело о несостоятельности, по иску поданному к нему АО «Зольт-Гидротехника», было прекращено арбитражем Татарии. Кредитор отозвал свои претензии, передаёт ИА REGNUM.

Иск Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Представитель должника в судебном заседании ходатайство об отказе от заявления поддерживал», — отмечалось в материалах дела.

Сумма заявленного долга перед истцом превышала 10,5 млн рублей. О причинах отзыва иска не сообщалось.

Напомним, предприятие несколько лет назад инициировало крупный инвестиционный проект, на который был получен многомиллиардный кредит в госкорпорации «ВЭБ.РФ». Погасить задолженность фирма не смогла, тогда было инициировано банкротное дело. Завод прошёл через наблюдение, но в итоге спор завершился заключением мирового соглашения с главным кредитором, задолженность перед которым превысила 111 млрд рублей.

К тому моменту кредитор реализовал право требования части долга, и его приобрела компания из структур миллиардера Романа Троценко. Последний заявлял о планах по инвестированию в предприятие около 12 млрд рублей.

В августе 2020 года, уже после прекращения производства по предыдущему делу, стало известно о новом банкротном иске, поданном к «Аммонию».

Над заводом удобрений «Аммоний» снова навис риск банкротства?