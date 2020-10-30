Чита, , 11:02 — REGNUM По итогам проверки требований законодательства о противодействии коррупции, которую провела Зиминская межрайонная прокуратура Забайкальского края, с муниципальной службы в связи с утратой доверия уволен директор муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр «Колос».

Как сообщает официальный сайт прокуратуры региона, чиновник не исполнил обязанность по предоставлению в администрацию муниципалитета сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своей супруги и несовершеннолетних детей за 2019 год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, активизация правоохранительных органов по противодействию коррупционным деяниям в Забайкальском крае дала ощутимый результат. Всего за 8 месяцев этого года в крае зарегистрировано 171 преступление коррупционной направленности, что на 28,5% больше, чем за этот же период прошлого года (133), из которых 94 (77) факта взяточничества.

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