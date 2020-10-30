Москва, , 10:53 — REGNUM У граждан РФ нет ни малейших оснований для того, чтобы начинать активно закупаться продуктами питания или товарами первой необходимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова. Так она прокомментировала новость о том, что почти треть жителей РФ начали готовиться к объявлению очередного карантина и стали закупать впрок товары первой необходимости.

«Речь идет о нерациональном поведении. Как экономическом, так и потребительском. Всё дело в том, что часть людей под гнетом карантинных мер, ограничений, становится подвержена психологическому воздействию, переходу на истеричный тип поведения, в том числе в части приобретения продуктов питания или товаров первой необходимости, — пояснила Солянникова. — Я не вижу причин, которые требуют повышения объема закупок. Причем повседневных товаров. У нас нет ограничений на их производство. Нет ограничений на их продажу. В полном объеме работают и производители и магазины. У нас нет, какого-либо спада производства продовольственных или потребительских товаров».

Как пояснила Солянникова, жителям РФ нужно жить обычным образом придерживаясь своей сложившейся структуры потребительского поведения. А делать большие запасы нет никаких причин.

«Иначе мы увидим те же самые результаты, что были весной, — предупредила экономист. — Деньги, которые могли бы пойти на какие-то другие нужды, будут потрачены на формирование запасов, потребность в которых реально отсутствует. Люди просто будут сокращать свой потребительский спрос, наращивая приобретение товаров первой необходимости, но ограничивая то, что мы называем культурным досугом: отказываясь от путешествий, походов в какие-то культурно-развлекательные центры, покупки книг».

Напомним, что ранее РБК со ссылкой на исследования, проведенные агрегатором объявлений «Юла» и агентством ResearchMe, сообщило, что почти треть жителей РФ готовятся к введению новых ограничительных мер из-за коронавируса. Причем 20% начали закупать впрок товары первой необходимости, а 12% признались, что стали приобретать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов.