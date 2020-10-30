Москва, , 10:43 — REGNUM ЦБ настаивает на сохранении страховых медицинских организаций в сфере здравоохранения, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

Реализация уже принятого Госдумой в первом чтении законопроекта о реформе здравоохранения означает ФОМС и региональные фонды должны подменить собой страховые медицинские организации.

«С нашей точки зрения, этот подход не был достаточно обоснован: что будет, если в достаточно скором времени страховые медицинские организации с этого рынка уйдут, и что получится для пациентов, клиник, что получат граждане при обращении в рамках ОМС», — заявил замглавы ЦБ Владимир Чистюхин в ходе круглого стола в Госдуме.

Банк России настаивает на сохранении страховых компаний в системе ОМС.

«Нам представляется, что более правильным является другой вариант: когда мы будем подмечать недостатки и недоработки, которые есть со стороны страховых медицинских организаций, и направлять свои усилия на то, чтобы консультации и помощь, информирование граждан осуществлялись в еще большем объеме, еще в большем качестве», — отметил Чистюхин.

Госдума в октябре приняла в первом чтении правительственный законопроект, исключающий страховщиков из финансирования бесплатного лечения в федеральных медучреждениях.

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