Нур-Султан, , 10:37 — REGNUM По итогам сентября 2020 года казахстанские дилеры больше всего реализовали моделей Lada Granta. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В прошлом месяце Granta разошлась тиражом в 830 экземпляров.

На втором месте по популярности у казахстанских автолюбителей узбекская модель — седан Ravon R4. Это авто в сентябре приобрели 740 человек. Тройку лидеров замыкает ещё одна узбекская модель — Ravon Nexia. За месяц данный автомобиль приобрели 590 покупателей.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Toyota Camry (580 ед.) и Hyundai Tucson (490 ед.).

Всего же по итогам девяти месяцев нынешнего года жители Казахстана приобрели 57,2 тыс. новых легковых машин — на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в сентябре нынешнего года казахстанские автолюбители купили 9,5 тыс. экземпляров новых машин. Это на 63% больше результата продаж прошлого года за аналогичный месяц.

Читайте также: В России сертифицирован выпускаемый в Казахстане электрокар