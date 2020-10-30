Москва, , 10:36 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 30 октября ослабление рубля может возобновиться. Курс доллара откроет день с отметки в 79 руб. (+15 коп. к закрытию четверга), курс евро — с 92,30 руб., на 30 коп. выше закрытия предыдущего дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Глобальные рынки продолжают погружаться в сценарий W-образного восстановления мировой экономики, которое предполагает новую волну снижения деловой активности вслед за второй волной нового коронавируса.

Толчком к этому послужило возвращение карантина во Франции и близкие к полным ограничениям меры в Германии и Испании. Сегодня в 13:00 по мск будет представлена первая оценка ВВП еврозоны за III квартал, которая как и в США, может носить обнадеживающий характер (рост крупнейшей экономики мира за этот отрезок составил 33,1% при прогнозе в 31%), однако рынки живут ожиданиями и поводов для оптимизма сейчас нет.

По признанию главы ЕЦБ Кристин Лагард, риски для зоны евро сейчас «однозначно смещены вниз» и дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от эпидемиологической ситуации. На утро 30 октября диагноз COVID-19 поставлен еще 545,9 тыс. жителей планеты (новый рекорд), при этом на Европу приходится уже более половины от этой величины.

ЕЦБ намекнул на расширение стимулов в декабре (согласно консенсус-прогнозом программа выкупа активов может быть увеличена на €500 млрд), однако этой поддержки еще предстоит дождаться.

Сейчас финансовые рынки окутал страх и разочарование из-за неготовности политиков США одобрить новый пакет помощи. Сенат уже не соберется до выборов президента США 3 ноября, которые сами по себе заключают повышенную неопределенность.

Не исключен сценарий, что расширение фискальной поддержки может затянуться вплоть до января в зависимости от конфигурации демократов/республиканцев в Сенате и исхода выборов.

Снижение фьючерсов на фондовые индексы США в утренние часы предрекает новый непростой день на рынках. Цены на нефть пытаются найти опору в зоне $37−38 по сорту Brent после снижения на 3,7% к $37,80.

Валюты стран с развивающейся экономикой находятся под давлением. По доллару можно с высокой вероятностью в ближайшие торговые дни можно ожидать выхода выше 80 руб., по евро — выше 93,40 руб.», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль в ноябре: всё зависит от политики