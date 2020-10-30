Чита, , 10:26 — REGNUM В Забайкалье ожидают приезда министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, столичный чиновник посетит регион с рабочей поездкой 2 ноября. В рамках своего визита Якушев проверит исполнение поручения правительства России по подготовке края к осенне-зимнему периоду (ОЗП), осмотрит Первомайскую ТЭЦ, котельную Силикатного завода, площадь Труда в Чите, а также проведет совещание с ресурсоснабжающими организациями по вопросам прохождения ОЗП.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Забайкальском крае начался ещё в середине сентября 2020 года. Накануне запуска оборудования специалисты профильного министерства побывали на Центральной котельной городского поселения Орловск Агинского района. Чтобы подготовить этот объект к началу отопительного сезона, коммунальщики ЗабТЭКа вложили в этом году более миллиона рублей собственных средств.

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