Сеул, , 10:27 — REGNUM Рост индекса промышленного производства и других статистических показателей в Южной Корее свидетельствуют о восстановлении экономики. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сообщение министра стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги в социальной сети Facebook.

Известно, что данное сообщение появилось сразу после того, как Статистическая службу страны сообщила о росте промышленного производства, инвестиций и потребления.

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Глава министерства финансов отметил, что эти данные указывают на восстановление экономики и свидетельствуют о благоприятных перспективах на четвёртый квартал. Он также напомнил, что в октябре был зафиксирован рост индексов потребительских и деловых настроений.

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