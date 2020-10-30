Москва, , 10:17 — REGNUM Общий спрос на золото в мире в третьем квартале 2020 года упал на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 892 тонн, на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Это самый низкий квартальный показатель с 2009 года, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) «Динамика спроса на золото».

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«Золото воспринимается как защитный актив. В действительности это не всегда так, и совершенно не так в ситуации, когда свирепствует коронавирус, а спрос населения падает. Золото является хорошим резервным инструментом во время войн, глобальных катастроф и так далее. Это отличный антиинфляционный инструмент. Чем больше раскручивается инфляция, тем больше спрос на золото», — пояснил сопредседатель Партии Роста Евгений Коган

По его словам, сейчас при общем падении доходов и росте цен на золото, спрос на золото падает, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По мере того, как будет приниматься новый пакет помощи в США, европейцы, вполне возможно, начнут еще снижать ставки, огромные объемы денег будут выходить на рынки commodities и, в частности, на рынки драгметаллов, считает эксперт.

«Золото будут покупать именно потому, что печатается и будет печататься очень много денег. При этом не будем забывать, что ЦБ во всем мире мечтают, что бы мир вошел в область хоть небольшого, но инфляционного развития. Пока не очень получается, но если долларовая инфляция хоть немного, но усилится, спрос на золото восстановится и будет расти», — добавил он.