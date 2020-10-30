Москва, , 10:08 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыли 11-этажный многофункциональный комплекс «Щёлковский» на Щелковском шоссе, сообщили в Стройкомплексе.

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В крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Щелковский» вошли одноименная станция Московского метрополитена и автовокзал «Центральный». Ежедневно ТПУ пользуются более 150 тыс. пассажиров.

Через ТПУ проходят 37 междугородних автобусных рейсов на север, восток и северо-восток России, в том числе 20 регулярных городских и 17 областных маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция «Щелковского автовокзала» началась в 2009 году.

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