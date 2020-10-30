Абуджа, , 10:06 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что «мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить вторую волну COVID-19». Об этом президент написал на своей странице в Twitter.

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Президент подчеркнул, что крайне нежелательно, чтобы число людей, зараженных вирусом в Нигерии, снова начало увеличиться, потому что экономика страны «слишком хрупка, чтобы выдержать еще одну строгую изоляцию»,

Во время первой волны пандемии в начале этого года некоторые районы Нигерии были полностью закрыты примерно на пять недель, что оказало негативное влияние на ведущую экономику Африки.