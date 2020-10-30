Сеул, , 10:00 — REGNUM В сентябре 2020 года в Южной Корее зафиксировали рост индекса промышленного производства, инвестиций и потребления. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с августом индекс промышленного производства вырос на 2,3%. Производство горнодобывающей и обрабатывающей промышленности увеличилось га 5,4% за счет роста производства автомобилей (на 13,3%) и полупроводников (на 4,8%).

Розничные продажи, показывающие уровень потребления, выросли на 1,7%, инвестиции в производственные мощности — на 7,4%.

Эксперты отмечают, что рост показателей является признаком того, что отечественная экономика может выйти на путь умеренного восстановления после спада, вызванного пандемией.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма и спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.