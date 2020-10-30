Москва, , 09:52 — REGNUM Планы Минтруда по изменению критериев оценки бедности лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал попыткой саботажа поручения президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

Замглавы Минтруда Андрей Пудов заявил, что министерство планирует пересмотреть критерии оценки бедности, отказавшись от привязки этого показателя к прожиточному минимуму (ПМ).

Чиновников в принципе не устраивает прожиточный минимум в качестве критерия оценки бедности.

«Чем выше его поднимать, тем меньше людей будет соответствовать этому уровню, но и заморозить ПМ они не могут, вот и возникают идеи отвязаться от этого показателя, чтобы не портить статистику. Но если президент страны за точку отсчета взял 2017 год, то и решать поставленную им задачу надо с принятой тогда методикой. Выполните поручение и тогда меняйте ее на здоровье, тем более идеальной системы оценки все равно не существует», — заявил Миронов.

Он отметил, что под предлогом пандемии двукратное снижение бедности перенесено с 2024 года на 2030 год, однако планы одержать статистическую «победу» над обнищанием граждан остаются в силе.

«Соблазн слишком велик. Зачем напрягаться: пересчитал циферки, и глядишь — вместо 20 млн бедняков уже 15 млн или того меньше», — сказал парламентарий.