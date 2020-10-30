Нижний Новгород, , 09:55 — REGNUM С конвейера предприятия «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде сошли первые экземпляры новой Skoda Octavia четвертого поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что производство новинки налажено по методу полного цикла (CKD) в соответствии с мировыми стандартами. Таким образом, Россия стала второй страной в мире после Чехии, где организована локальная сборка нового авто.

Выбор компанией РФ в качестве страны для размещения производства новой Skoda Octavia обусловлен помимо прочих факторов тем, что здесь все предыдущие поколения модели пользовались высоким спросом. Так, Skoda Octavia с 2018 года входит в топ-20 российского авторынка. Что касается глобальных продаж модели, то они в текущем году достигли 7 млн единиц.

Стоимость нового автомобиля с мотором 1.4 TSI и механической шестискоростной трансмиссией в начальной комплектации Active Plus будет составлять 1 409 000 рублей.

Ранее чешская компания Skoda представила в РФ новую версию Karoq с мотором 1.6 MPI. Силовой агрегат модели имеет производительность 110 «лошадей». Он идёт в паре с пятискоростной коробкой передач.

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