Москва, 30 октября 2020, 09:49 — REGNUM Пандемия и карантинные меры опустошили кошельки большинства жителей РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил учредитель предприятий общественного питания «Дикт», член Федерального политического совета «Партии Роста» Роберт Шогенов. Так он прокомментировал прогнозы, согласно которым в 2020 году новогодний стол окажется почти на 25% дороже, чем в прошлом году.
Как пояснил эксперт, скорее всего, многие жители РФ предпочтут «затянуть ремни», что, конечно, «не добавит праздничного настроения».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Мария Долгова объяснила, что в России к новогодним праздникам подорожают все продукты питания, при изготовлении которых используются сахар и подсолнечное масло.
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