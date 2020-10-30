Москва, , 09:49 — REGNUM Пандемия и карантинные меры опустошили кошельки большинства жителей РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил учредитель предприятий общественного питания «Дикт», член Федерального политического совета «Партии Роста» Роберт Шогенов. Так он прокомментировал прогнозы, согласно которым в 2020 году новогодний стол окажется почти на 25% дороже, чем в прошлом году.

«Ежегодное удорожание новогоднего стола уже привычная для жителей РФ ситуация. Цены на продукты повышаются постоянно, причем как на российские, так и на импортные, — сказал Шогенов. — Учитывая рост цен на продукты в целом, рост курса доллара и евро, а также тот факт, что доля импортных продуктов на полках магазинов и соответственно на праздничном столе может оказаться значительной, логично, что стоимость праздничного стола тоже увеличится. Более того, я уверен, что праздничный стол у большинства жителей РФ в этом году будет более скромным, поскольку пандемия и карантинные меры сильно опустошили кошельки людей. Многие предприятия вынужденно прекращали работу, сокращали число сотрудников, бизнес нес убытки. Так или иначе, финансово пострадала большая часть населения страны».

Как пояснил эксперт, скорее всего, многие жители РФ предпочтут «затянуть ремни», что, конечно, «не добавит праздничного настроения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Мария Долгова объяснила, что в России к новогодним праздникам подорожают все продукты питания, при изготовлении которых используются сахар и подсолнечное масло.

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