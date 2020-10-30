Владикавказ, , 09:47 — REGNUM В Северной Осетии будут производить фитопродукцию для лечебных целей из лекарственных растений. При поддержке властей в республике будет реализован проект по созданию фитофармацевтического производства, сообщил генеральный директор «Корпорации инвестиционного развития Республики Северная Осетия — Алания» Таймураз Гугкаев.

«Проект фитофармацевтического производства полного цикла предусматривает создание нового направления в растениеводстве Северной Осетии и предполагается к реализации в три этапа», — цитирует Гугкаева ТАСС.

По его словам, на первом этапе будет организован прием от населения лекарственного сырья. Будут созданы пункты приема, сушки и фасовки. Далее должно быть создано собственное производство по выращиванию лекарственных трав. Их планируется реализовывать фармацевтическим предприятиям. В проект также планируется включить семенной банк лекарственных растений, произрастающих на территории РСО — Алании.