Москва, 30 октября 2020, 09:43 — REGNUM Банк России заинтересован в девалютизации банковского сектора и поэтому валютные вклады становятся всё менее выгодны, как для банков, так и для вкладчиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.
Как пояснила эксперт, Центральный банк заинтересован в девалютизации балансов банковского сектора.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков заявил, что у большей части населения РФ нет денежных излишков, которые они могли бы перевести в валюту.
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