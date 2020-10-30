Москва, , 09:43 — REGNUM Банк России заинтересован в девалютизации банковского сектора и поэтому валютные вклады становятся всё менее выгодны, как для банков, так и для вкладчиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Для многих граждан хранение своих сбережений в российской валюте понятнее и удобнее, так как многие вклады создаются с целью накопить на квартиру или другую большую покупку, поэтому отдается предпочтение национальной валюте, чтобы не терять средства на конвертации, особенно учитывая нестабильный курс доллара, — сказала она. — Кроме того, сейчас ЦБ РФ заинтересован в девалютизации банковского сектора, поэтому валютные вклады становятся менее выгодны как для банков, так и для вкладчиков».

Как пояснила эксперт, Центральный банк заинтересован в девалютизации балансов банковского сектора.

«Иными словами, он хочет сделать валютные вклады менее выгодными как для банков, так и для вкладчиков. Некоторые банки, уже отменили валютные вклады, как в долларах, так и в евро», — пояснила Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков заявил, что у большей части населения РФ нет денежных излишков, которые они могли бы перевести в валюту.

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