Москва, , 09:37 — REGNUM В России зафиксировано подорожание кроссовера Peugeot 5008 на 10 тыс. рублей или на 0,4% по сравнению с прежней стоимостью. Об этом 30 октября сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, начальная версия Peugeot 5008 продается теперь за 2 259 000 рублей. Кроссовер в этой версии оснащается бензиновым двигателем на 1,6 л мощностью 150 л. с.

Новая цена Peugeot 5008 в топовой модификации составила 2 539 000 рублей.

Ещё одна версия Peugeot 5008, которая в России идет с дизельным мотором на 2,0 литра мощностью 150 л. с., теперь продается по цене от 2 379 000 до 2 659 000 рублей.

Отмечается, что подорожание данного кроссовера ранее было зафиксировано в августе и сентябре 2020 года. В общей сложности за два месяца Peugeot 5008 подорожал на 70 тыс. рублей.

Напомним, реализация автомобилей Peugeot на российском авторынке за период с января по сентябрь 2020 года сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего было продано за отчетный период 2 999 экземпляров Peugeot.

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