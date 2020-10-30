Самара, , 09:34 — REGNUM Очередную партию лекарств для больных с тяжелой формой COVID-19 привезли в Самарскую область. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, все пациенты с тяжелой формой COVID-19 в настоящее время лечатся в инфекционных госпиталях. Лекарства, которые были закуплены из средств бюджета области, были доставлены на региональный склад «Самарафармация». Их уже стали распределять в больницы.

Сообщается, что обеспечение лекарствами аптек и больниц находится на особом контроле у главы региона Дмитрия Азарова, который поставил задачу руководству аптечных сетей создать запасы лекарств для лечения вирусных заболеваний.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 29 октября в регионе за сутки выявили 167 случаев заражения коронавирусом, а всего было зафиксировано 15 625 случаев заражения этой инфекцией, при этом 12 942 человек с ним справились.