Майкоп, , 09:23 — REGNUM Прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года составлен в Адыгее, он стал темой обсуждения на заседании правительства региона под председательством главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова 29 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили

Заседание правительства Республики Адыгея Пресс-служба главы Республики Адыгея

Заместитель министра экономического развития и торговли РА Ибрагим Билимготов доложил, что действовавшие со второго квартала 2020 года ограничительные меры, принятые в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, отразились на развитии экономики и социальной сферы республики. В числе наиболее пострадавших сферы потребительского рынка (торговля, общепит и услуги), строительство и туриндустрия. Снизились доходы населения. Между тем, принятые антикризисные меры и постепенное снятие ограничений позволит экономике восстановиться в прогнозный период.

Как отмечалось, за 2018 год ВРП по Республике Адыгея составил 108,4 млрд. рублей, темп роста — 103,3%. По темпам роста ВРП Адыгея опережает среднероссийские темпы (102,8%) и темпы среди регионов Южного федерального округа (101,4%). За 2019 год ожидается ВРП в Республике Адыгея в сумме 113,9 млрд рублей или 102,2% к оценке 2018 года. Структуру валового регионального продукта Адыгеи в 2018 году в основном формируют промышленность, торговля и сельское хозяйство. В 2020 году ВРП Адыгеи, по прогнозу, снизится более чем на 3% — влияние оказала ситуация с коронавирусной инфекцией. Скорость последующего восстановления экономики в республике, как и в целом по стране, будет во многом определяться эпидемиологической обстановкой.

Постепенное оживление и восстановление экономики в регионе ожидают с 2021 года, проявление эффекта принятых антикризисных мер будет способствовать сохранению положительной динамики экономического роста до 2023 года.

По итогам восьми месяцев 2020 года индекс промпроизводства в Республике Адыгея составил 106,3%. В целом на среднесрочную перспективу (2021−2023 гг.) индекс промышленного производства будет расти сдержанными темпами, к 2023 году увеличится на 9,8% по сравнению с 2019 годом — это выше среднероссийского темпа на 1,3%.

За восемь месяцев текущего года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» снизился на 21,6% и составил 11,7 млрд рублей к январю-августу 2019 года. Введено 139,4 тыс. кв. м жилья. За 2019 год объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу) в Республике Адыгея составил 42,4 млрд рублей. По прогнозным оценкам общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2020 году ожидается на уровне 36,95 млрд рублей, что составляет 83% к уровню 2019 года. Объем производства сельского хозяйства на 2020 год прогнозируется в размере 25,8 млрд рублей, что составляет 102,4% к уровню предыдущего года. В регионе существенную роль в развитии экономики играем средний и малый бизнес. В Адыгее сектор МСП по итогам 2019 года включает 3514 юридическое лицо — субъекты МСП и 12 819 индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают занятость более 45 тыс. жителей региона. З 9 месяцев 2020 года микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» предоставлено субъектам МСП 159 микрозаймов на общую сумму 402 млн рублей.

Глава республики подчеркнул, что задача руководства региона — минимизировать последствия пандемии для экономики и для жителей. Важно обеспечить штатное функционирование предприятий реального сектора с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

«Мы должны усилить работу по тем направлениям, где прогнозируется спад производства. Будем адресно отрабатывать проблемные вопросы с представителями предприятий по отраслям, совместно с бизнес-сообществом искать пути преодоления негативных тенденций», — сказал Мурат Кумпилов.