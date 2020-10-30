Москва, , 09:17 — REGNUM В России обновлен состав Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Роскачества.

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В частности, в состав Госкомиссии по незаконному обороту продукции вошел руководитель Роскачества Максим Протасов.

Кроме главы Роскачества членами Госкомиссии стали ещё восемь человек: глава ФНС, глава Минспорта. Замглавы Минфина и т. д. Председатель Госкомиссии — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, Госкомиссия создана в 2015 году Указом президента РФ Владимиром Путиным для разработки мер по снижению объемов незаконного оборота промышленной продукции.

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