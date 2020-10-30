Сеул, , 09:21 — REGNUM В третьем квартале 2020 года южнокорейская компания Samsung Electronics вернула своё первенство на мировом рынке смартфонов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Counterpoint Research.

Согласно опубликованным данным, доля южнокорейской компании на рынке составила 22%, китайской компании Huawei —14%, Xiaomi — 13%, американской Apple— 11%, OPPO — 8%.

Эксперты отмечают, что Samsung Electronics вырвалась вперед благодаря хорошим продажам Galaxy Note 20, смартфонов серии Galaxy A и Galaxy M.

Известно, что в третьем квартале текущего года мировой объём поставок составил 366 млн устройств, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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