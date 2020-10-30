Казань, , 09:12 — REGNUM В столице Татарии состоялся запуск второго тоннелепроходческого комплекса. Накануне, 29 октября глава республики Рустам Минниханов посетил строящуюся станцию «Сахарова» второй линии казанского метро. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

На объекте в настоящее время ведутся работы по бетонированию конструкций и проходке двух перегонных тоннелей, длина которых составляет 2,2 км. С 23 апреля первой машиной пройдено 1,1 км. Рабочие подготовили территории строительства станции «100-летия ТАССР», вынесли коммуникации, готовы объездные дороги. В ближайшее время приступят к строительству котлована.

Строительство первого участка второй линии метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» начали в 2018 году. Вторая линия соединит пять районов Казани — Приволжский, Советский, Московский, Кировский и Ново-Савинский, охватив микрорайоны с наибольшим пассажиропотоком. Его длина составит 5, 37 км и будет включать в себя четыре станции — «Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР», «Сахарова».

ИА REGNUM напоминает, в Казани с 17 сентября должны были приостановить строительство первого участка второй линии метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» сроком на 60 суток.

Читайте также: Строительство второй ветки метро в Казани приостановлено Ростехнадзором

Читайте также: Беспилотное метро планируют внедрить в Казани в 2021 году