Самара, , 08:51 — REGNUM Работа ресторанов, баров и кафе будет ограничена с 23:00 часов до 6:00 часов при заполнении более 50% посадочных мест в Самарской области. Об этом 29 октября сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

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По его словам, в это время, особенно в выходные дни, в этих заведениях наблюдается большое скопление людей. Поэтому нельзя подвергать их опасности. В другое время предприятия общественного питания смогут работать без ограничений. При этом им необходимо соблюдать санитарные меры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на время школьных каникул до 8 ноября запретили несовершеннолетним посещать торговые центры без сопровождения родителей. При этом работодатели обязаны перевести на дистанционную работу своих работников старше 65 лет, а также сотрудников с хроническими заболеваниями.

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