Ставрополь, , 08:45 — REGNUM Объем резервного фонда Ставропольского края увеличен на 200 млн рублей за счет получения федеральной дотации. Средства будут направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого парламента.

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Накануне, 29 октября, депутаты думы Ставрополья приняли внесенный губернатором и правительством края законопроект об увеличении размера регионального резервного фонда. Деньги пойдут на закупку компьютерных томографов, препаратов, средств индивидуальной защиты.

«Сегодня главная задача для всех уровней власти — это предупреждение распространения коронавируса и преодоление последствий опасного вируса. Именно поэтому депутаты единогласно поддержали законопроект», — приводятся в сообщении слова спикера парламента Геннадия Ягубова.

На сентябрьском заседании думы Ставрополья депутатами был принят закон об увеличении размера резервного фонда края на 100 млн рублей. Общий объем фонда с начала пандемии составил 2,4 млрд рублей.