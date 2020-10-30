Уфа, , 08:42 — REGNUM Лестницу смонтируют для подъёма на вершину горы Торатау для минимизации влияния туристов на живую природу геопарка. Такое поручение дал глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочего совещания, на котором обсуждались предварительные итоги реализации проекта по созданию геопарка «Торатау», 29 октября сообщает пресс-служба правительства республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава региона также дал поручение ускорить деятельность по включению шихана Куштау в состав геопарка «Торатау».

По словам генерального директора Центра науки, просвещения, экологии, культуры и туризма «Геопарк Торатау» Айнура Саманова, парк привлекает много туристов. Например, летом за только один выходной день на гору Торатау поднялись свыше 700 человек.

По его словам, туристам очень нравятся и маршруты парка. Сейчас идет работа по монтажу информационных стендов как на русском, так и на башкирском и английском языках, строится визит-центр.

Хабиров поручил продолжить работу над развитием парка и подчеркнул, что нужно сохранить уникальную природу шиханов. Поэтому, по его поручению, для подъема на гору Торатау установят лестницу.

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