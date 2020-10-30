Москва, , 08:34 — REGNUM Российские предприятия в категории малого и среднего бизнеса, отнесённые к отраслям, наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса, заключили соглашения с банками о кредитовании по льготной ставке на общую сумму 420 млрд рублей. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

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"Программа льготного кредитования, разработанная Минэкономразвития России, позволила поддержать более 5 млн рабочих мест. На данный момент заключено более 200 тысяч кредитных соглашений на общую сумму свыше 420 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, кредиты по этой программе предоставляются под 2% годовых. Как отметила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, поддержкой во время эпидемии воспользовались предприниматели из всех регионов России. Треть кредитного портфеля приходится на заёмщиков Центрального федерального округа.

В ведомстве добавили, что контроль за соблюдением условий кредитования усилится с 1 декабря, когда заемщик не сможет увольнять работников и должен будет выплачивать им зарплату с соблюдением требований трудового законодательства.

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