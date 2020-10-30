Челябинск, , 07:59 — REGNUM Челябинск и Магнитогорск с 5 ноября будут связаны прямым железнодорожным сообщением. На маршрут выйдет скоростной электропоезд «Ласточка», сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Время в пути составит примерно 4 часа 20 минут. На маршруте запланированы остановки в Троицке, Тамерлане и Карталах. Пассажирам будут доступны первый и второй классы обслуживания. Перевозчиком станет АО «Свердловская пригородная компания».

Купить билеты можно будет уже с 31 октября. Отметим, на сегодняшний день прямого пригородного ж/д сообщения между этими городами нет.