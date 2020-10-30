Барнаул, , 07:35 — REGNUM В Барнауле сегодня, 30 октября, ожидают мокрый снег и метели. Поэтому, как сообщает официальный телеграм-канал городской мэрии, «Автодорстрой» выведет на дороги Барнаула 45 единиц спецтехники. При необходимости количество будет увеличено.

К дежурству сейчас готовятся водители 30 коммунальных дорожных машин во всех районах города. С началом снегопада они будут посыпать песчано-соляной смесью проезжую часть. Тротуары также будут чистить от снега.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре снег не единожды выпадал в Алтайском крае, но быстро таял.

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