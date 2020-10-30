Екатеринбург, , 07:23 — REGNUM Арбитраж Свердловской области прекратил производство по многомиллиардному иску ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» к бывшему директору — Михаилу Воеводину. В базе арбитража 28 октября 2020 года появилась соответствующая запись, которой предшествовало заявление истца об утверждении мирового соглашения. Подробности вердикта пока неизвестны, передаёт ИА REGNUM.

Известно, что Воеводин согласился выплатить 1,9 млрд рублей в обмен на отзыв иска.

Данный крупный спор был начат в начале сентября 2020 года. Истец заявлял требование о взыскании «4 073 687 871,75 руля в счёт возмещения убытков, причиненных при исполнении обязанностей единоличного исполнительного органа общества». Также требовал он наложить арест на имущество ответчика в пределах суммы иска. Свои претензии производитель титана для самолётов аргументировал тем, что продукция корпорации при данном директоре реализовывалась «по заниженной стоимости», а также, по данным истца, была организована схема, целью которой было «перераспределение доходов корпорации в пользу компаний группы Interlink».

Спор возник на фоне сообщений о возбуждении уголовного дела, статус Михаила Воеводина в котором неизвестен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на июнь 2020 года основными акционерами корпорации числились две кипрские компании, а также актив госкорпорации «Ростех», которому принадлежало 25%.

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