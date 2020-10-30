Новочебоксарск, Чувашия, , 07:18 — REGNUM В Чувашии подано заявление о банкротстве в отношении завода строительных материалов в Новочебоксарске. Соответствующий иск зарегистрирован в Арбитражном суде Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заявителем выступает управление Федеральной налоговой службы по Чувашии, ответчиком является акционерное общество «Новочебоксарский завод строительных материалов». Налоговики просят суд признать организацию банкротом, заявив об исковых требованиях в размере 6 181 774,77 рубля.

Иск зарегистрирован в суде 27 октября. Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Новочебоксарский завод строительных материалов» (НЗСМ) зарегистрировано в 1996 году в Новочебоксарске, уставный капитал составляет 27 438 000 рублей. Основной вид деятельности — производство изделий из бетона для использования в строительстве.