Чебоксары, , 07:06 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» завершились торги по лоту № 368: на продажу выставлялся филиал предприятия в Ядринском районе. При начальной цене в 3,699 млн рублей победитель предложил 3,8 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Определился потенциальный покупатель недвижимого и движимого имущества Ядринского автотранспортного предприятия «Чувашавтотранса». Филиал расположен в деревне Козловка Ядринского района и включает, в частности, двухэтажное административное здание, бензозаправочную станцию, водонапорную башню, водопровод, котельные, склад, мойку, наружные тепловые сети, профилакторий.

Согласно документу, «лучшую цену» предложило ООО «Перспектива»: 3 800 728,22 рубля. Это в 2,7 раза меньше, чем была начальная цена на торгах в 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Перспектива» зарегистрировано в 2016 году в Ядринском районе с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Учредителем является Валериян Еремеев. Заявленный основной вид деятельности общества — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Напомним, Ядринское АТП не раз выставлялось на продажу. В прошлом году начальная цена на торгах составляла 10 277 023 рублей, на торгах в июне 2020 года цена снизилась до 6 474 524,46 рубля, в сентябре начальная стоимость упала до 3 699 728,22 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУП «Чувашавтотранс», который был единственным государственным перевозчиком в республике, признано банкротом в сентябре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Филиал банкротного «Чувашавтотранса» подешевел на торгах в семь раз