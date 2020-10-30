Хабаровск, , 06:36 — REGNUM УФАС Хабаровского края возбудила первое дело о поддержании цен на бензин картелем из шести компаний.

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Дело было заведено после заявления врио губернатора региона Михаила Дегтярёва, что рост цен на бензин на автозаправках имеет признаки картельного сговора. Он обратился к антимонопольщикам с просьбой проверить ценообразование на бензин в Хабаровском крае.

«Хабаровское УФАС возбудило первое дело о поддержании цен на бензин картелем из шести компаний», — сообщил «Интерфаксу» начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Он добавил, что подобные дела будут заведены и в других регионах Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба России начала проверку «Союзроссахара» из-за нестабильной ситуации на рынке сахара.