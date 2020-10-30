Париж, , 06:09 — REGNUM Во Франции в связи со второй волной коронавируса для посетителей будут временно закрыты 17 из 20 фирменных магазинов электроники Apple. Об этом 29 октября сообщает агентство Reuters.

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В усечённом режиме по предварительной записи работу в Париже продолжат только три магазина американской компании.

Напомним, 28 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о возобновлении режима карантина в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что, несмотря на повторное введение жестких «антикоронавирусных» мер, во Франции еще не началась «третья волна» пандемии SARS-CoV-2.

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