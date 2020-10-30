Хабаровск, , 05:59 — REGNUM В министерстве экономического развития Хабаровского края подвели предварительные итоги реализации нацпроектов за девять месяцев 2020 года. Всего ведётся работа по 11 нацпроектам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: Путин: экономический спад не повлечет отказа от нацпроектов

По всем реализуемым направлениям разработано и утверждено 52 региональных проекта.

На 2020 год предусмотрено достижение 239 показателей и результатов.

Ремонт автодорог, благоустройство парков и скверов, восстановление экологии, поддержка рождаемости — это часть обширного списка по нацпроектам.

Так, например, в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроены 75 общественных территорий в 43 муниципалитетах. По этому же проекту закуплено жильё для расселения более 300 жителей аварийных домов, а также начато строительство детской поликлиники в Прибрежном микрорайоне Хабаровска.

По нацпроекту «Экология» реализован комплекс мероприятий, имеющих долгосрочные результаты. Уже завершили строительство водовода Гаровского водозабора, закупили 20 единиц специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техники, выполнили работы по восстановлению лесов на площади около 27,3 тыс. га.

Одним из важных блоков нацпроекта «Демография» является реализация различных мер поддержки рождаемости. Впервые в 2020 году в крае назначена ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребёнка — ее получили более 4600 семей, ЕДВ при рождении третьего ребенка или последующих детей впервые оформили почти 2500 семей. Также среди ключевых результатов данного нацпроекта — строительство четырёх детских садов в селах Гаровка-2, Мирное, Матвеевка, а также микрорайона №3 второго Привокзального района Комсомольска-на-Амуре.

Всего в хабаровском крае реализуется 11 нацпроектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Цифровая экономика», «Производительность труда», «МСП и поддержка предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на пандемию и экономический кризис, Россия не откажется от реализации крупных национальных проектов, заявил 29 октября президент Владимир Путин на инвестфоруме «Россия зовёт».