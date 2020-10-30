Владивосток, , 04:23 — REGNUM Власти Приморья обсудили направления бюджетной и налоговой политики на предстоящие три года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Из-за пандемии коронавируса потери доходов регионального бюджета 2020 года составили около 10 млрд рублей. По прогнозам до декабря потери могут вырасти до 12,8 млрд.

При этом есть и положительная динамика: за последний месяц потери удалось приостановить — регион получил федеральную дотацию для компенсации снижения доходов.

«Мы получили из федерального бюджета дополнительно 3,1 млрд, нам компенсировали часть потерь. В ноябре будет распределяться последний транш — рассчитываем на помощь», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Приоритетами бюджетной политики на 2021−2023 годы остаются достижение национальных целей развития РФ, определенных указом президента страны, направленных на повышение уровня жизни населения.

На 2021 год уже предусмотрены все ежемесячные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, региональный материнский капитал при рождении второго ребенка — на каждую выплату направят практически по 1,2 млрд рублей.

Также запланированы единовременная социальная выплата гражданам, получающим пенсию в размере ниже прожиточного минимума, средства на квартиры детям-сиротам и другие социально значимые направления.

Дополнительно привлечены средства на реализацию в Приморье национальных проектов.

Важной составляющей бюджетной политики Приморского края на предстоящую «трехлетку» останется работа по открытости главного финансового документа.

Продолжится и работа по инициативному бюджетированию — в 2021 году планируется запустить новые проекты в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, расходы на органы власти сократили более чем на 500 млн рублей.