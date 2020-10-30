Чунцин, Китай, , 03:49 — REGNUM Полиция города Чунцин на юго-западе Китая сообщила о спасении семи жертв похищения и раскрытии двух банд похитителей людей, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Всего был пойман 121 подозреваемый. Полиция запустила расследование в октябре 2019 года, когда бывшая жертва по фамилии Цзэн рассказал полиции, что он был соблазнен бесплатными билетами на самолет и средствами с азартных игр, которые ему предложил мужчина, с которым он познакомился за рубежом.

Мужчина пригласил жертву принять участие в азартных играх на территории Камбоджи. Как только Цзэн прибыл в Камбоджу, его тут же похитили и не отпускали, пока его семья не заплатила 610 тыс. юаней (около $91 тыс.) похитителям.

Еще несколько других жертв также были похищены и находились взаперти в темной комнате, сообщил Цзэн. В сотрудничестве с полицией Камбоджи, полиция Чунцина раскрыла банду, которую возглавлял мужчина по фамилии У. Схожая банда возглавлялась мужчиной по фамилии Мэй.

Расследование показало, что 290 человек из 29 регионов Китая стали жертвами бандитов, а общий размер выкупа за них составил 70 млн юаней, сообщили в полиции Чунцина.