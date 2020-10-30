Томск, , 03:25 — REGNUM На территории национального исследовательского Томского государственного университета планируется построить новый учебно-лабораторный корпус. Строительство запланировано на месте аварийного корпуса на средства федерального бюджета. Начальная цена объявленного для поиска подрядчика тендера превышает 1,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Итоги тендера должны подвести 5 ноября 2020 года. Максимальная цена контракта — 1 511 433 372,45 рубля. При оплате будут задействованы средства федерального бюджета, из которых на 2020 год определено боле 207,920 млн рублей, на 2021 год — свыше 596,86 млн рублей, на 2022 год — 706,642 млн рублей. При этом размер обеспечения заявки должен составить 75 571 668,62 рубля, а размер обеспечения исполнения контракта — 151 143 337,25 рубля.

Срок на строительство отведён с даты заключения контракта по 30 декабря 2022 года.

«Основные габариты здания в плане: ширина — 37,5 метра, длина — 76,2 метра. Высота помещений на этажах: учебные помещения и кабинеты — не менее трёх метров», — отмечается в документации.

В целом площадь застройки составит 3239 кв. м. Само здание рассчитано на пять надземных этажей и один подпольный. Общая площадь здания — 12 945,46 кв. м при полезной площади 8228 кв. м.