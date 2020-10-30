Тегеран, , 09:43 — REGNUM 29 октября исполнительный директор иранской промышленной группы MAPNA Аббас Алиабади заявил о готовности Ирана вкладывать инвестиции в иракские проекты. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Алиабади рассказал журналистам Mehr News, что во время своего текущего визита в Ирак он провел переговоры с иракской стороной в рамках сотрудничества по различным проектам.

Он отметил, что MAPNA ранее сотрудничала с Ираком в ряде успешных проектов, а именно в строительстве электростанции в Хейдарии, электростанции комбинированного цикла в Румайле и газовых электростанций в Ас-Садре.

MAPNA Group была создана в августе 1993 года, изначально имея название «Iran Power Plant Projects Management Company», сообщается на официальном сайте иранской организации. Благодаря развитию местных ноу-хау и приобретению передовых технологий MAPNA Group разрабатывает и производит широкий спектр передовых производственных машин.