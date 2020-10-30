Тегеран, , 10:27 — REGNUM Сегодня ирано-пакистанское энергетическое сотрудничество является одним из ключевых факторов развития двусторонних отношений, поскольку правительство Пакистана недавно одобрило расширение импорта необходимой электроэнергии из Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 октября.

Около 18 лет назад, в 2002 году, Иран и Пакистан подписали первое соглашение об импорте 34 МВт электроэнергии, позже его объём был увеличен до 74 МВт, а сейчас эта цифра достигла 104 МВт.

В 2018 году было объявлено, что в районе Чабахара строится линия электропередачи 220 кВ, которая в случае завершения строительства могла бы увеличить экспорт электроэнергии в Пакистан до 300 МВт.

В настоящее время 104 МВт электроэнергии экспортируется из Ирана в Пакистан по линии электропередачи 132 кВ, которая проходит от Якигура (провинция Систан и Белуджистан, Иран) до района Манд (Пакистан).

Согласно докладу, опубликованному властями Ирана, острая потребность восточного соседа в электроэнергии и легкий доступ к энергетическим мощностям Исламской Республики привели к тому, что пакистанское правительство продолжило импортировать электроэнергию из Ирана и продлило контракт с компанией «Таванир» (Iran Power Generation and Transmission).