Тегеран, , 10:09 — REGNUM Связав иранский город Хаф с афганским Гератом в рамках усилий по установлению спокойствия и мира, Иран достроил железнодорожную ветку, связывающую государство с соседним Афганистаном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 октября.

Железнодорожное сообщение Хаф — Герат было запущено усилиями иранской стороны. Поезд впервые доставил пассажиров из Ирана в Афганистан по железной дороге, что было с удовлетворением встречено властями и народами двух государств.

Согласно имеющимся данным, в ближайшее время железнодорожное сообщение начнёт действовать на постоянной основе, что обеспечит бесперебойную перевозку пассажиров и грузов между Ираном и Афганистаном.

Железнодорожная ветка соединит Афганистан, не имеющий выхода к морю, не только с Ираном, но и со странами Центральной Азии и другими частями мира через иранский порт Чабахар.

Помимо этого, сообщается, что железнодорожное сообщение поможет снизить затраты и сократить время транспортировки грузов.

Ожидается, что жд Хаф — Герат позволит перевозить два миллиона тонн грузов и 200 000 пассажиров в год.