Шэньчжэнь, Китай, , 02:59 — REGNUM Суммарная протяженность линий метрополитена китайского мегаполиса Шэньчжэня в провинции Гуандун на юге страны, которые были введены в эксплуатацию, достигла 411 км, сообщает агентство Синьхуа.

Это произошло после того, как была открыта новая линиям метро, а также расширены три уже существующих линий, которые получили новые участки. Первая очередь восьмой линии метро начала работу в городе с 28 октября, в то время как третья очередь линий два, три и четыре также были запущены в эксплуатацию.

Шэньчжэнь открыл шесть линий метро общей протяженностью 107 км в этом году, сообщили в компании Shenzhen Metro Group Co., Ltd. Оператор городского метро также заявил, что имеются планы начать строительство пяти городских железнодорожных линий в этом году.