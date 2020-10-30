Ухань, Китай, , 02:53 — REGNUM Около 88% туристических агентств провинции Хубэй в центральном Китая, которая сильнее других регионов страны пострадала от эпидемии нового коронавируса, возобновили свою работу, сообщает агентство Синьхуа.

Из 1187 хубэйских турагентств (за исключением 66, которые переориентировали свой бизнес или прекратили деятельность), 1045 возобновили свою работу. Данный показатель в Хубэе оказался выше, чем в среднем по стране, сообщили в департаменте культуры и туризма региона.

С 8 августа, когда Хубэй запустил политику бесплатных билетов, местные турагентства получили 7,6 млн туристов в рамках пакетных туров в Хубэй, что почти на 90% больше в годовом исчислении, сообщили в департаменте.

Хубэй решил открыть свои ключевые живописные места посетителям по всей страны бесплатно, начиная с 8 августа и до конца года с целью нивелирования экономических последствий для туристического бизнеса, которые принесла эпидемия.